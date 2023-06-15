القارئ محمد الحلواني يحصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الأزهر

وزير السياحة يعقد لقاءات في روما لدفع مزيد من الحركة الوافدة من إيطاليا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

منحت جامعة الأزهر الشريف القارئ الشيخ محمد جمال عواد محمد الحلواني درجة التخصص الماجستير في الحديث الشريف وعلومه في كلية أصول الدين.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من، الدكتور محمد علي فرحات أستاذ الحديث الشريف وعلومه في كلية أصول الدين في القاهرة، الدكتور سامح عبد الله عبد القوي سامح الأزهري أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد في كلية أصول الدين في القاهرة المشرف المشارك.

ووجه الباحث، الشكر للدكتور حسن كمال القصبي أستاذ الحديث الشريف وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين في القاهرة المناقش الخارجي، والدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد في كلية أصول الدين في القاهرة المناقش الداخلي الرسالة.

وشهدت مناقشة الرسالة التي تمت في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقارة حضور العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي أستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذة الدكتورة أم أحمد أمين بيومي الصغير أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في القاهرة، والدكتورة منى أمين بيومي الصغير قسم اللغويات.

حضر المناقشة، الدكتور حازم عبد البصير أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في كلية أصول الدين في القاهرة والذي استهل الحفل بتلاوته الطيبة التي افتتح بها المناقشة بآيات من القرآن الكريم.​