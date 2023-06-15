النقل الجوي ذاتي القيادة.. أهم فعاليات معرض دبي للطيران 2023

كتب - محمد عبيد:

يشهد معرض دبي للطيران هذا العام إطلاق جناح جديد مخصص بقطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة، حيث يمكن لأبرز الجهات الفاعلة في القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي استكشاف تقنيات الطيران المستقبلية التي سيكون لها تأثير بارز على قطاع السفر ، حيث تنطلق النسخة القادمة من المعرض خلال الفترة بين 13 – 17 نوفمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال).

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن بدأ عمليات مركبات التاكسي الجوي بالتحليق في سماء دبي بغضون ثلاث سنوات، كما وافق على خطط تطوير محطات التاكسي الجوي كجزء من البنية التحتية لشبكة التنقل الجوي في دبي لتسهيل طريقة تنقل الأفراد عبر المناطق الحضرية بشكل آمن وسلس ومستدام، إذ يجري العمل الآن على تطوير مفاهيم تصميم محطات التاكسي الجوي.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مركز متكامل لحلول النقل الجوي ذاتي القيادة في دبي ، حيث تجري الآن أول عملية إصدار شهادة اعتماد لمطار عامودي في العالم كجزء من تطوير المشروع ، وهذا من شأنه أن يساعد في تعزيز نمو القطاع على المستوى الدولي .

وقال تيم هاوز، المدير الإداري لمجموعة "تارسوس إف آند إي": "سيركز معرض دبي للطيران في نسخته لهذا العام بشكل كبير على حلول النقل الجوي ذاتي القيادة ، وعلى نحو ينسجم مع التطورات الكبيرة التي يشهدها السوق ونستعرض أحدث الابتكارات، إلى جانب توفير منصة لتسليط الضوء على الإمكانات والفرص الكبيرة للنمو عبر مختلف مفاصل القطاع ، ونظراً لمكانتها الرائدة في هذه السوق، تُعدّ دبي الوجهة الأمثل للرائدين في القطاع على المستوى العالمي لتسليط الضوء على أحدث التقنيات ومناقشة التوجهات والحلول التي تمهد الطريق أمام تطوير مفهوم السفر على جميع الأصعدة".

ويحظى زوار المعرض فرصة الاطلاع واستكشاف مجموعة من حلول النقل الجوي، والتي تشمل طائرات الدرون والطائرات بدون طيار والتنقل الجوي في المناطق الحضرية وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والتي ستكون موجودة في الجناح الجديد المخصص بحلول النقل الجوي ذاتي القيادة ، كما سيتخلل المعرض مجموعة من العروض الحية لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لاستعراض الإمكانات المستقبلية لهذا النوع من مفهوم الطيران.

وسيشهد المعرض أيضاً إقامة مؤتمر حول قطاع حلول النقل الجوي ذاتي القيادة ، الذي سيشارك فيه مجموعة كبيرة من القادة والخبراء لتسليط الضوء على أحدث التقنيات التي سترتقي بتجربة السفر، إضافة إلى اللوائح التنظيمية والبينة التحتية اللازمة لدمج مفهوم حلول النقل الجوي ذاتي القيادة في حياتنا اليومية.