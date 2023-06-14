بعد كثرة الشكاوى.. اتصالات النواب: مشروع قانون قريبا لتنظيم البيع والشراء عبر الإنترنت

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كتب - مصراوي:

مع بداية فصل الصيف ينشط قطاع التسويق العقاري في مصر، لاسيما مع بدء عودة المصريين بالخارج لقضاء إجازة الصيف مع زويهم داخل البلاد.

إلا أن عملية التسويق الإلكتروني للعقارات، من خلال الرسائل والمكالمات أصبحت تشكل عبأ كبيرا على عدد من المشاهيرا نظرا لزيادتها بشكل مفرط، وهو ما دفع البعض إلى ضرورة وجود تشريع يجرم هذا الأمر.

وكتب خبير تكنولوجيا المعلومات والمدير الإقليمي السابق لشركة "جوجل" العالمية وائل الفخراني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنه تلقى أكثر من 35 مكالمة هاتفية وأكثر من 18 رسالة واتساب، جميعها تتعلق بالتسويق العقاري وشراء أو إيجار عقارات.

وطالب الفخراني وزارة الاتصالات بضرورة التدخل لوقف هذا الأمر الذي وصفه بالمخالفات، مضيفا أنه أصبح يقضي يومه بالكامل في الرد على هذه الاتصالات.

وفي سياق متصل كتب الخبير الإعلامي عمرو قورة عبر حسابه أيضا، يتساءل هل مندوبي مبيعات العقارات لديهم "تارجت" بشأن العقارات، تلقيت 12 مكالمة من أشخاص يعرضون بيع منزل أول الحصول على قرض".

وتفاعل أيضا الإعلامي جمال عنايت مع ما كتبه عمرو قورة ساخرا: "حاولت اقنعهم مافيش فلوس مافيش فايدة":

من جانبه قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك مشروع قانون جديد ستقدمه الحكومة يستهدف تنظيم التجارة من خلال حركة البيع والشراء عبر الإنترنت، لاسيما في ظل رواج هذه التجارة بشكل كبير في مصر.

وأضاف بدوي أن التجارة الإلكترونية تحولت إلى مصدر دخل، مشيرا إلى أهمية إصدار قانون المعاملات الإلكترونية لمواجهة النصب الإلكتروني، خاصة مع زيادة الشكاوى من المواطنين بسبب الغش التجاري لبعض المنتجات التي يتم بيعها عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وتابع: "القانون الجديد سيتضمن تعريفا دقيقا ومفصلا للمعاملات الإلكترونية، وضوابط التسويق الإلكتروني، والعقوبات التي تنتظر المخالفين للعمل بأحكام هذا القانون".

وكان مجلس النواب قد وافق في عام 2020 على قانون رقم 151 لسنة 2020، والخاص بحماية البيانات الشخصية، بهدف الحد من تداول البيانات بشكل عشوائي.