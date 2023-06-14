طلب إحاطة لجذب السياح لمصر والترويج لمسار العائلة المقدسة والتجلي الأعظم

كتب - مصراوي:

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ووزير الطيران الفريق محمد عباس حلمى بصفة خاصة التفكير فى أساليب غير تقليدية لجذب المزيد من سياح العالم الى مصر خلال موسم الشتاء الحالي والترويج لمسار العائلة المقدسة والتجلى الأعظم.

وتساءل عبد الحميد فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى السياحة والاثار والطيران المدنى قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بوضع حوافز تشجيعية لجذب سياح العالم لمصر من خلال خفض اسعار تذاكر الطيران وخفض اسعار الاقامة بالفنادق فى مختلف المحافظات والمناطق السياحية والأثرية؟.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه خلال رحلاته الخارجية لمختلف دول العالم باعطاء أكبر اهتمام لملف الترويج للسياحة من أجل جذب سياح العالم لمصر، مطالباً من الحكومة التفكير من خارج الصندوق ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية لجذب سياح العالم خاصة أن هناك خطة لدى الحكومة لجذب 30 مليون من سياح العالم لمصر وذلك الرقم لن يتحقق إلا من خلال إيجاد آليات ووسائل جذب جديدة وحوافز مالية كبيرة لجذب سياح العام لمصر فى ظل أزمة الطاقة الكبيرة التي تعاني منها غالبية دول العالم فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الحكومة أمامها فرصة تاريخية ربما لن تتكرر لاستغلال التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى تشجيع السياحة وجذب عشرات الملايين من السياح من أوروبا وأمريكا ومختلف دول العالم ، مشيراً إلى أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انتعاشة كبيرة لقطاع السياحة حتى تعود مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.