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BBC

طقس غدا الخميس.. أجواء حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

11:08 م الأربعاء 14 يونيو 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 15 يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد غدا، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، لتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ليسود ليلا طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء.

وتسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس لأنه يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس، تشهد استقرارا على أغلب الأنحاء، فيما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتابعت الهيئة: هناك فرص لنشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج 1.5: 2 متر، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج 1.5: 2 متر.

وتسجل درجات الحرارة العظمى، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33، والصغرى 22، والسواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

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