مرصد الأزهر يستقبل عددًا من دارسي أكاديمية ناصر العسكرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء (١٥٠) دارسًا من دول مختلفة، ضمن الزمالة الدولية التي تقدمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتهدف زيارة الدارسين إلى التعرف على جهود المرصد في رصد، وتحليل الفكر المتطرف، والوقوف على أبعاده، وأثره على الشباب، والأوطان.

وخلال الزيارة، اطلع الحضور على الإصدارات المطبوعة، والمرئية التي أنتجها المرصد لعدد من القضايا، منها قضية اللاجئين، ومكافحة التطرف والإرهاب، فضلًا عن مخاطر التكنولوجيا على الصعيدين الأمني، والاجتماعي، ومن بين الإصدارات التي عُرضَت على دارسي أكاديمية ناصر العسكرية: "حقيقة الجهاد في الإسلام"، و"التطرف وملامح الشخصية المتطرفة"، و"لمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين"، و"تصاعد حدة الإسلاموفوبيا في أوروبا"، و"وثيقة الإخوة الإنسانية"، و"خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية".

جدير بالذكر أن التعاون بين الأزهر الشريف، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، يأتي في إطار السعي لتوعية الشباب في الداخل، والخارج بمخاطر التطرف، والأساليب التي تتبعها التنظيمات الإرهابية في تجنيد، واستقطاب الشباب لصفوفها، وذلك في ظل التطور الرقمي الذي سمح لتلك التنظيمات باختراق فكر الشباب، والاقتراب من محيطهم الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الألعاب الإلكترونية.. وغيرها.​