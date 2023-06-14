برلماني: رسائل السيسى من البحيرة أكدت قدرة الدولة على مواجهة التحديات

كتب - مصراوي:

وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التى بعث بها لجميع المصريين من قرية الأبعادية بالبحيرة خلال زيارته للقرية اليوم لافتتاح عدد من المشروعات القومية حياة كريمة بالمهمة.

وأكد أن هذه الرسائل طمأنت الشعب المصرى وأكدت قدرة الدولة بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية.

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان اليوم الأربعاء، بتأكيد الرئيس السيسى فى رسائله على أننا نستطيع كدولة وشعب أن نتغلب على جميع التحديات التى تواجهنا وأن حجم العمل الذي تم في مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة ولدينا في مصر حاليا 9 ملايين ضيف ومصر استقبلت الملايين من الدول التى شهدت أعمال اقتتال، مشيراً إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسى على أننا نعمل على تخفيف أثار الأزمات العالمية المستمرة منذ 3 سنوات وأنه تم وضع أسعار استرشادية مشجعة للسلع الزراعية الاستراتيجية كما تم الحرص على وجود رصيد من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر وان حجم العمل الذي تم في مصر جاء بفضل تكاتف بفضل الشعب مع الدولة.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني باعطاء اهمية قصوى لرسالة الرئيس السيسى التى أكد فيها أن الزيادة السكانية أثرت بكل كبير على حجم جهود التنمية مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة سياسات جديدة وغير تقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانى.

وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسى بعث برسالة طمأنة الشعب المصرى العظيم عندما قال : " الأزمات هتعدي وهنبقي أفضل ونسيطر على الأمور واحنا بخير وهنبقي بخير أكتر " مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارت المحلية والعربية والأجنبية لمصر مع تقديم كل الدعم والمساندة لقطاعي الزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية .