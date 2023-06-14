استغاثة ٥٠٠ أسرة للرئيس.. ملاك وحدات أيوب عدلي أيوب يصرخون- (فيديو)

كتب- مصراوي:

تقدمت 500 أسرة من الحاجزين بمشروع قرية "ستيلا هايتس" في الكيلو 134 بالساحل الشمالي، باستغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تعنت الشركة المالكة للمشروع في تسليم وحداتهم السكنية رغم مرور نحو 10 سنوات على الموعد المُحدد في العقود المبرمة بين الطرفين.

‎وأكد محروس بدر، أحد المتضررين، في تصريحات لموقع مصراوي، أن المفاوضات مع المسؤولين عن المشروع باءت بالفشل، منوها إلى المماطلة في تسليم الوحدات السكنية وعدم الوفاء بوعودهم المستمرة.

وأضاف بدر لموقع مصراوي: "كان من المفترض استلام وحدتي السكنية منذ 4 سنوات، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، واكتشفت أن هناك مئات المتضررين، وحضرت العديد من الاجتماعات دون جدوى".

وتابع بدر: "نشعر بأن أصحاب المشروع يضربون بحقوقنا عرض الحائط، ونرغب في الوصول إلى حل نهائي لتلك الأزمة التي تؤرق الكثير من العائلات".

وقال المهندس أحمد عثمان لمصراوي إن السنوات تمضي دون استلام الوحدات السكنية وهناك العديد من العقارات التي لم تُبنى حتى الآن، واللقاءات التي تتم مع رئيس الشركة لم تأتي بنتيجة".

وأشار عثمان لمصراوي إلى استشعار الجميع عدم اهتمام الشركة بإنهاء الأزمة وسرعة التعامل مع الموقف وتذليل العقبات لحصول السكان على وحداتهم السكنية، وإدعاء المسؤولين بتعثرهم المادي على عكس الحقيقة.

وعقب اجتماع أخير جرى مع المسؤولين عن الشركة استغاث الحاجزون بمشروع قرية "ستيلا هايتس" برئيس الجمهورية منوهين إلى أن مصر دولة قانون ولن يُسمح بإهدار حقوق المواطنين من قِبل شركات تهتم فقط بمصالح أصحابها.

وكانت الدكتورة مها أبو زيد، أحد المتضررين من المشروع، شددت على قيامها بحجز وحدتها السكنية منذ 8 أعوام وكان موعد تسلمها في 2018 ثم اكتشفت عدم جدية الشركة في اتفاقاتها، مع رفضهم منحها ما يثبت تسديد المقابل المادي الخاص بالشقة.