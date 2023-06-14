رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب خلال موسم الحج

وزير السياحة يعقد لقاءات في روما لدفع مزيد من الحركة الوافدة من إيطاليا

كتب - محمد عبيد:

قام مطار برج العرب الدولي برفع أقصى درجات الاستعداد داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج.

وتم تخصيص خيمة مكيفة مخصصة لضيوف الرحمن، والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار والتي تشارك في موسم الحج وتخصيص غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة، وكذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات السفر .

وتفقد الطيار أحمد منصور المطار للتأكد من استعدادات موسم الحج، ووجه بتكثيف الجهود وتوفير كافة السبل لخدمة الحجاج ومساعدتهم وخاصة كبار السن و أصحاب الحالات الخاصة، وشاهد الأعمال الإنشائية لمبنى الركاب الجديد والذي يعد أولى مبنى ركاب ذكي صديق للبيئة بإفريقيا والشرق الأوسط، كما قام بتسليم بعض العاملين شهادات إتمام المنحة اليابانية، ووجه الشكر لجميع العاملين بالمطار على مجهوداتهم المكثفة وخاصة أثناء موسم الحج .

جدير بالذكر أنه من المقرر سفر ٣ رحلات تحمل كل رحلة ٣٠٠ راكبا إلي الأراضي المقدسة خاصة بحجاج قرعة محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتقلع غدا رحلتين لحجاج قرعة الإسكندرية و مطروح .