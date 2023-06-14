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السيسي: الإنجازات المصرية تحققت بالأفكار

08:02 م الأربعاء 14 يونيو 2023
السيسي: الإنجازات المصرية تحققت بالأفكار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يجمعنا كمصريين هو مصلحة الوطن، قائلا:" "هسقف لكل واحد يقدر يحل مسألة لمصر".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر الشباب بالإسكندرية اليوم الأربعاء، إن الكلام حاجة والعمل التنفيذي حاجة تانية، وده مش معناه أننا عملنا كل حاجة صح.

وتابع: بتطالبني بحاجات مش هقدر ألبيها، وفاكرين اني متقاعس، طيب هتقاعس ليه، وأي طالب في كلية الاقتصاد يتكلم في السياسات الاقتصادية والنقدية ويحط الحلول ولكن التنفيذ هيكون بأفكار".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العديد من دول العالم تسأل مصر، عن كيفية تحقيقها لما حققته بالرغم من ظروفها الصعبة.

وقال السيسي: ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها، كتير من الدول بتقول انتوا عملتوه إزاي، في ظروف ما تستحملش تعمل اللي عملته، لكن الموضوع كله أفكار".

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية، تستهدف تطوير أداء الجهاز الإداري عبر ميكنة كاملة، بما يؤدي في النهاية لأن تكون الدولة في أدائها أفضل على مستوى الوزارات.

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