السيسي: الدولة تحتاج 2 تريليون دولار سنويا للإنفاق على المواطنين بشكل صحيح

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تحتاج 2 تريليون دولار في السنة للإنفاق بشكل صحيح على المواطنين.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: معندناش اكتفاء ذاتي في كل شيء، لو لدي اكتفاء ذاتي لن تفرق معايا سعر الصرف، وما يتم تسعيره سيرتب عليه تضخم، وهناك فرق أن أسعره أن يكون بـ6 و 7 و 8 وبـ16 وبـ30 وبـ100".

وأوضح السيسي، أن الدولة تحتاج متطلبات الاستيراد بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وأشار إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو خفض قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، من خلال ضخ الأموال في إنشاء مصانع لتتمكن من زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لن تتحرك للأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، وهو ما يتطلب تكاتف كافة المواطنين.