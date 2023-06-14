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تحويل التراب لفلوس.. السيسي يكشف الهدف من العاصمة الإدارية الجديدة

07:22 م الأربعاء 14 يونيو 2023
تحويل التراب لفلوس.. السيسي يكشف الهدف من العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفكرة من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، هو تحويل الأرض التراب لفلوس.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء: "أنا معنديش إلا الفكرة لحل مسائل دولة ظروفها الاقتصادية صعبة، والدولة فيها 105 ملايين ومحدش قال تعالى حل لي مسألةـ في 2011 كنا 80 مليونا ودلوقتي 105 ملايين".

وتساءل الرئيس، هل زادت موارد الدولة لاستيعاب الـ25 ملايين مواطن اننا نلبي مطالبهم سواء إسكان أو زراعة أو تعليم أو صحة أو تشغيل؟، لأ طبعا.

وتابع السيسي: لما تيجي تتكلم في الحوار الوطني هتقولي التشغيل فيه مشكلة وده كلام صحيح لو نزلت لـ 3و2% بس اعملها ازاي في حاجات اعملها لوحدي وفي حاجات نعملها كلنا مع بعض".

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