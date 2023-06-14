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BBC

الرئيس السيسي يكشف سبب زيادة سعر اللحمة لـ 300 جنيه

06:30 م الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس السيسي يكشف سبب زيادة سعر اللحمة لـ 300 جنيه

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب زيادة سعر كيلو اللحمة لـ 300 جنيه.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن مصر لا تصنع الأعلاف لكن يتم استيرادها من الخارج بالدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

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