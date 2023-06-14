السيسي يرد على مقولة "الدولة بتحب الطرق"

كتب- يوسف عفيفي:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الانتقادات الموجه للدولة بشأن الطرق وحب البلد لها، بالإضافة إلى إعادة بناء المساجد والكنائس من أجل إقامة المشروعات المختلفة.

وأوضح الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن حجم العمل المطلوب في مصر يحتاج مواصلة الليل بالنهار عشرات السنين بلا كلل، مضيفا أن الأرقام التي أنفقت على المشروعات ليست الفكرة إنها كبيرة، ولكن الفكرة إنه لو تمت في مكان جديد تمامًا هتكون التكلفة أقل بكتير.

وتابع: إحنا بنضطر نصلح ونبني اللي صلحناه، ودائما فرصة الدولة للتخطيط في مكان جديد أفضل كتير من البناء على مكان سابق، وإحنا مش موجودين علشان نوزع اتهامات ولكن علشان نصلح ما أمكن، أي حاجة نقدر نعملها".

وأشار السيسي، إلى الشكوى من هدم المساجد قائلا: "الناس بتشتكي وبتقول بتهدوا الجوامع حرام عليكم يا مسلمين، وبيقولوا البلد بتحب الطرق.. يا سيدي هنرجع الجوامع تاني وهنرجع الكنائس تاني بس هنرجعها صح".

وتابع: يقولك بلد بتحب الطرق، انتوا مش واخدين بالكم يعني إيه بلد ولا إيه، الدولة حاجة تانية خالص، الدولة في تخطيط والتخطيط ده بيقوم به علماء ودكاترة جامعة ودكاترة في الوزارات المعنية".