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BBC

السيسي: لو سعر الصرف هيأثر على أمن مصر مش هنقعد في مكاننا

06:04 م الأربعاء 14 يونيو 2023
السيسي: لو سعر الصرف هيأثر على أمن مصر مش هنقعد في مكاننا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لو كانت تمتلك اكتفاء ذاتي في كل شيء، فلن نرتبط بملف سعر تحرير الصرف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "لو قلت للمواطن اديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف للدولار مرتفع المواطن لن يتحمل

وتابع السيسي:"وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

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الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر الصرف المؤتمر الوطني للشباب الإسكندرية

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