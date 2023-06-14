السيسي: لو سعر الصرف هيأثر على أمن مصر مش هنقعد في مكاننا
كتب- يوسف عفيفي:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لو كانت تمتلك اكتفاء ذاتي في كل شيء، فلن نرتبط بملف سعر تحرير الصرف.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "لو قلت للمواطن اديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف للدولار مرتفع المواطن لن يتحمل
وتابع السيسي:"وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".
سوق مصراوى
-
بأقل تكلفة اصنعي بسكويت الشاي في 10 دقائقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
أفضل أدوات رسم وتلوين للأطفال بأسعار تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل بونيه ونظارة سباحة للأطفال لصيف 2023 تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حفاضات الأطفال للسباحة تبدأ من 68 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: