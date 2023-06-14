رئيس "الأمانة الفنية" بالحوار الوطني: هذه الموضوعات تمت الموافقة عليها بالجلسات
كتب يوسف عفيفي:
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني يشهد توافقا أكيدا قريبا على ثلاثة موضوعات.
وأضاف فوزي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الموضوع الأول يخص تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، يمكن أن تحل مشكلات مئات الآلاف.
وأوضح أن القانون الصادر عام 1952 وُضع في ظروف معينة، لكن الحاجة المجتمعية كشفت أنه يحتاج إلى إعادة نظر ونوقش في جلسات الحوار، مؤكدا أن هناك توافقا عليه.
ونوه بأن الموضوع الثاني يخص الاستحقاق الدستوري بمشروع قانوني يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل توافق.
ولفت إلى أن الموضوع الثالث يتعلق بتفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز.
وعقّب الرئيس السيسي: "كل اللي ممكن أعمله.. هعمله بما فيه الموضوعات الثلاثة وفقا لصلاحياتي الدستورية والقانونية إو إحالتها للبرلمان، اطمئنوا.. ده مش توجيه لكن هنعمل ده دلوقتي".
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