9 ملايين ضيف.. كيف تحدث الرئيس السيسي عن اللاجئين؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تصريحات كثيرة أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتأكيد على أن مصر تحتضن ملايين اللاجئين على أراضيها وتعاملهم معاملة المواطن العادي، باعتبار مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تقيم مخيمات أو معسكرات للاجئين على أراضيها.

آخر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد اللاجئين في مصر، كان اليوم الأربعاء، أثناء تفقد عددا من المشروعات بمحافظة البحيرة، قائلا: خلال الأسابيع السبعة الماضية ونتيجة الظروف التي حدثت مع أشقائنا في السودان، دخل إلى مصر أكثر من 220 ألف شخص، وأود أن أقول لأشقائنا في السودان وأي بلد انتبهوا، ولطالما كنت أقول مرارا.. خلوا بالكم من بلدكم".

وقال الرئيس السيسي: "ما أعرفه أن الدول التي حدثت بها مشاكل واقتتال أتى منها إلى مصر الملايين من الأشخاص، يعيشون بيننا، ونحن نمر بظروف صعبة، وكان من الممكن أن نرفض دخولهم، ولكنهم يدرسون في مدارسنا، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، ونحن نتشارك الموجود، الذي ليس بكثير لكننا نتشارك به سويا.

وأكد الرئيس أن مصر لدينا الآن 9 ملايين ضيف موجودين على أرض مصر.

تصريحات الرئيس اليوم تأتي بعد أيام قليلة من تصريحاته في هذا الشأن يوم السبت الماضي أثناء تفقد الأكاديمية العسكرية، حيث تحدث الرئيس عن عدد اللاجئين في مصر "ضيوف مصر" بحسب تعبيره، قائلا: "مهم تعرفوا عدد الضيوف اللي موجودين في مصر.

وتابع: "لما سألت لقيت العدد مش واضح، مش هقول الجنسيات لكن لدينا 9 ملايين ضيف موجودين على أرض مصر، وبالمناسبة كل دولة فيها عدم استقرار واضطرابات، الناس بتخاف وتفزع، يارب نكون أمن وأمان لأنفسنا ولأي حد يلجأ إلينا".

لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر:

وخلال كلمة الرئيس خلال جلسة (تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وتحديدا يوم 15 ديسمبر 2019، أكد مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفا أيا كان عددهم ..قائلا :"إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر لأنهم يعاملون أفضل معاملة وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمال في مصر على أفضل ما يكون".

وأكد الرئيس حينذاك أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ 6 ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارا من سبتمبر 2016 والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر، لافتا إلى أن تناول الإعلام لأية قضية من قضاياهم لها محاذير حتى لا يتم تصعيد رأي عام سلبي تجاههم.



وخلال جلسة أسأل الرئيس ضمن فعاليات حكاية وطن في يناير 2018، قال الرئيس وقتها: "مصر بها 5 ملايين لاجئ، وده عدد مش بسيط، لكن إحنا بنقعد قدام كل المسؤولين الأجانب اللي بييجوا وبنقولهم إننا الدولة الوحيدة التي ليست لديها معسكرات لاجئين، كلهم عايشين معانا، ومش بتعمل تمييز بينهم، ولو في دعم مقدم ميجراش حاجة.

وتابع الرئيس: "وبعدين لما يكون في ناس جار عليهم الزمان، يا ترى مصر اللي كان ليها مواقف كتير واحتضنت الأرمن لما كانوا مضطهدين في بلادهم مش هتحضن أشقائها العرب".