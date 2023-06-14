تنفيذ المدينة الطبية.. وزيرة الهجرة: ندعم كل المستثمرين المصريين بالخارج -صور

كتب- أحمد السعداوي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، الدكتور ناصر فؤاد، نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎؛ لمتابعة إنشاء المشروع الاستثماري الذي يقوم الدكتور ناصر فؤاد بتنفيذه؛ وهو مشروع طبي تعليمي ضخم يُقام في مصر للمرة الأولى بهذا الشكل.

ورحبت السفيرة سها جندي بالدكتور ناصر فؤاد، مشيرةً إلى أنه نموذج من المصريين بالخارج الذين يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، لافتةً إلى أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهدًا في الترويج للدولة المصرية بالخارج؛ خصوصًا في مجال الاستثمار.

وأكدت وزيرة الهجرة دعمها الكامل لمشروع دكتور ناصر فؤاد؛ والذي يعد أحد الاستثمارات المباشرة للمصريين بالخارج، والتعاون مع كل الجهات المعنية لتضافر الجهود بهدف الانتهاء من مختلف الإجراءات المطلوبة لخروج المشروع بالصورة المطلوبة؛ خصوصًا أنه يستهدف الاستثمار في المجال الطبي والتعليمي، بما يعكس امتلاك مصر فرص استثمار مهمة في مجالات عدة، ويعكس رغبة المستثمرين؛ خصوصًا مستثمرينا بالخارج للاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة رغم ما يعانيه العالم من مشكلات اقتصادية.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا ندعم وبقوة تواصل المصريين في الخارج بكل المؤسسات، حيث وعدت وزيرة الهجرة بالتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لسرعة لتذليل أي إجراءات دعماً لتنفيذ هذا المشروع، الذي من شأنه أن يُسهم في تحفيز المزيد من شبابنا على رفع كفاءة التعليم العالي في مصر، إذ يفتح فرعًا لإحدى كبرى الجامعات العالمية على الأراضي المصرية، وبشكل خاص في المجال الطبي بشتى تخصصاته وخلق منظومة صحية متكاملة ترقى إلى المنظومات العالمية، بل وتفوقها في بعض المجالات، مشيرةً إلى مزيد من التسهيلات والتيسيرات والمحفزات التي أُعلن عنها عقب اجتماع رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للاستثمار، والتي من شأنها أن تحقق استفادة ضخمة لهذا المشروع النموذجي.

وأعرب الدكتور ناصر فؤاد عن شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة؛ لدعمها الدائم للمستثمرين المصريين بالخارج، ودعوتها الدائمة لهم للاستثمار في مصر، وتقديمها مختلف أوجه المساعدة؛ بهدف الانتهاء من هذه المشروعات، مستعرضًا ما تم في المشروع الاستثماري الطبي التعليمي، والذي تشرف على دراساته مكاتب إنجليزية متخصصة، وكذلك شركته الرائدة في إقامة المستشفيات، والتي أنشأت 5 مستشفيات عالمية حتى الآن على أعلى مستوى، ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال بالإضافة إلى مجال التدريب للأطباء.

وتابع فؤاد بأن مشروع المدينة الطبية العالمية سيُقام بطريق السويس ناحية مدينة الشروق، ويتضمن مستشفى دوليًّا بطاقة 220 سريرًا، وكذلك جامعة دولية في العلوم الطبية، بجانب أول كلية طب إنجليزية في مصر، سيحصل الدارسون فيها على شهادة إنجليزية، بالإضافة إلى كليات التمريض والعلاج الطبيعي، مضيفًا أن المشروع يتضمن أكاديمية كاملة لذوي القدرات الخاصة والإعاقة تحت إدارة إنجليزية بشكل كامل.

وأوضح الدكتور ناصر فؤاد أن السوق المصرية سوق واعدة، وقادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، مثمنًا جهود السفيرة سها جندي في الحصول على مميزات مخصصة للمصريين بالخارج، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين المصريين بالخارج.