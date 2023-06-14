بيقولوا البلد بتحب الطرق.. السيسي: والله العظيم البلد عايزة عمل عشرات السنين بلا كلل ولا ملل

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حجم العمل المطلوب في الدولة "كتير أوي أوي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء: والله العظيم عايز عمل عشرات سنين بلا كلل ولا ملل، والدكتور معيط مايقوليش مفيش فلوس.. أنا بس عايز أطمنكم احنا ماشيين كويس، ويمكن فيه شاب كلمني وقال لي طمِّني على الشباب، يا محمد احنا هنزرع 2.5 مليون فدان على آخر السنة الجاية، امتداد البحيرة، يعني قد البحيرة كلها مرة وشوية، ربنا يعيننا كلنا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "باقول كده ليه؟ عشان كتير مننا بيقول الأكل غالي.. صحيح، كنت عايز أوقف الدكتور مدبولي وهو بيتكلم، واوعوا تزعلوا من اللي هاقوله.. نشيل ده وناكل؟ ولّا أسيبه ونتعب شوية؟".

واستطرد الرئيس: أشيل اللي كان في المحمودية وأودي الناس في البشاير، ونتعب شوية؟ عملنا ده وبعض الناس اشتكت وقالوا بنشيل المساجد. يا سيدي هاعمل ده وهارجَّع المساجد بس تبقى صح.

وقال الرئيس السيسي إن البعض يقول إن البلد بتحب الطرق؟.. مش واخدين بالكم البلد يعني إيه؟ البلد حاجة تانية خالص، فيه تخطيط من دكاترة جامعة ومسؤولين.. لو قدرت تعمله يبقى خير، ماقدرتش يبقى ورق.

واستكمل السيسي: اللواء هشام آمنة كان محافظ البحيرة، وقال لي عشان أشيل الناس محتاج 800 مليون جنيه، وفرناها وشيلنا التعديات، بس كان فيه تعويض اجتماعي، ماقولناش اللي تعدى ده الأرض مش أرضه وعلى حرم الترعة.. اديناهم شيء من التعويض، بقالنا 55 كم في 3 سنين، النهارده لو هاعملهم في الصحراء ياخدوا 6 أشهر.

وخاطب الرئيس السيسي الحاضرين قائلًا: باقول لكم الكلام ده هنا ليه واحنا قاعدين مع بعض؟ حد يقولك تقصد إيه؟ أقصد أقول إن بناء الدول وإصلاحها ليس بالأمر اليسير، أنا إنسان منكم، أمين معاكم وعليكم، واللي هيحاسبني ربنا.. بالمناسبة حسابكم أنتم سهل، لكن حساب رب البشر ماحدش يقدر.. ربنا شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة.

ونوه السيسي بأن الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن ميناء إسكندرية، طب أنا باقول لكم ميناء أبوقير فيه رصيف عمق 22 كم، مش موجود غير في إسبانيا، فيه 7 ملايين متر جوه البحر، يعني نص كورنيش إسكندرية، ولسه، مش عشان أمل ولا أمنيكم؛ لأن ده العمل اللي المفروض نعمله.

واستكمل الرئيس: شوفوا واسمعوا، اوعوا تفتكروا إن فيه حد هيتحرك يبني ويعمر لأجل خاطر الناس، هاقولك كلمة غريبة أوي، وينضام، اللي بيطبطب على حد ربنا بيديله حسنة، اللي بيشيل طوبة ربنا بيديله حسنة، اللي يغير حياة الناس ينضام، لأ.. شكرًا جزيلًا.