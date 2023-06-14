جهاز حدائق أكتوبر: إزالة الإشغالات والمخالفات أمام المطاعم والمحال التجارية

كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر حملة مكبرة بتوجيهات من المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز، استهدفت أحياء الفردوس والصفوة ، ابني بيتك 2، وطريق الواحات وطريق الفيوم لإزالة كافة المخالفات والعشوائيات والإشغالات.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملة المكبرة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات والإشغالات في الطرق الرئيسية وأمام المحال التجارية والمطاعم الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حركة المرور ويشوه شكل المدينة وينشر العشوائيات .

وشدد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيستمر في الحملات اليومية لاستهداف المخالفات والإشغالات التي تتم من خلال الأفراد والعمل على ضبطها وتحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم مؤكدا أن الجهاز لن يسمح باي وسيله من الوسائل بانتشار العشوائية أو ارتكاب المخالفات أو الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتنشر مزيدا من العشوائية وسيتم ضبطها ومحاسبة المخالفين لها.

وطالب الجهاز حدائق اكتوبر المواطنين وسكان المدينة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو اشغالات تحدث أمام المحال أو المطاعم أو الأنشطة التجارية أو في الشوارع الرئيسية من خلال الخط الساخن للجهاز أو الصفحة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة حدائق أكتوبر.