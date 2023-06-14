السيسي: "مبقلقش من السوشيال ميديا.. بيدردشوا على الهوا"

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يقلق مما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأضاف: "أنا مبقلقش خالص من موضوع السوشيال ميديا، عشان هما بيدردشوا بس على الهوا، كانوا زمان بيعقدوا على القهوة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع أهالي قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، بعد افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتابع: "إحنا كدولة بنجري والله العظيم أكثر من طاقتنا، هو أنا لوحدي، ده بيكم، هو فيه حاجة لوحدنا، هو بس الناس بتتكلم على الطرق ليه؟ لازمته إيه، عايزين تحاسبوا حد، حاسبوا الدكتور مصطفى، كان ماسك التخطيط وكان عايز يعمل بس مش قادر".

واستكمل الرئيس السيسي: "في القاهرة حجم الإنفاق اللي كان بيهدر في الطرق 8 مليار دولار سنويا... لو عندنا فرصة أكثر من كده، هنعمل، طب موضوع الصناعة شغالين في جامد أوي، فيه فرصة كبيرة عشان التشغيل، وكمان تزود الناتج المحلي بشكل كويس، ولو صدرنا نجيب دولار ولو كفينا مش هنشتري بالدولار".

وأضاف: "أنا قلت الكلام ده مش في مصر، قولتله في زامبيا، كل ساعة الدولة تضيعها في اقتتال، ده خراب سنين، بدل ما تختلف معايا، اشتغل، من حقك تختلف، بس اشتغل واشتغل... كل ما تصبروا وتشتغلوا ربنا هيدينا وأحسن".