السيسي لشباب حياة كريمة: أنا سعيد وفرحان بيكم وتطوعكم في كل الشغل اللي بيتعمل

كتب- محمد عبدالناصر:

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن فرحته بالشباب المشارك في مبادرة حياة كريمة، أثناء زيارة أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة".

وقال الرئيس: "أنا سعيد جدا جدا وفرحان بيكم جدا، بفضل الله وتطوعكم وتواجدكم في كل الشغل اللي بيتعمل، وحتى اللي مش بشوفهم، بقولهم متشكرين، مش باسمي أنا بس".

وأثناء حديث الرئيس وقاطعه الشباب: منور يا ريس، ليرد: انتوا اللي منورين، بشكركم وبشكر كل شاب وشابة، باسم كل مصري ومصرية، اللي انتوا عملتوا هنا، بيغير حياة الناس ويسعدها.

ويفتتح الرئيس عددا من مشروعات حياة كريمة ويلتقي عدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار مسنين الأبعادية بالبحيرة ويطمئن على النزلاء بالدار.

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