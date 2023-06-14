الرئيس السيسي يرحب بالشباب المتطوعين في "حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"

كتب- محمد عبدالناصر:

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشباب المتطوعين في "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما تفقد الرئيس السيسى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بالبحيرة.

ويفتتح الرئيس عددا من مشروعات حياة كريمة ويلتقي عدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

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