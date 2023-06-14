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الرئيس السيسي يرحب بالشباب المتطوعين في "حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"

12:04 م الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس السيسي يرحب بالشباب المتطوعين في "حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"

الرئيس السيسي يرحب بالشباب المتطوعين

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كتب- محمد عبدالناصر:

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشباب المتطوعين في "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما تفقد الرئيس السيسى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بالبحيرة.

ويفتتح الرئيس عددا من مشروعات حياة كريمة ويلتقي عدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

الرئيس السيسي يرحب بالشباب المتطوعين

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