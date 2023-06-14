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الرئيس السيسي يتفقد دار مسنين قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة

10:38 ص الأربعاء 14 يونيو 2023
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    الرئيس عبدالفتاح السيسي
  • عرض 3 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي
  • عرض 3 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي
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كتب- مصراوي:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.
كما تفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة، ودار المسنين في البحيرة واطمأن على النزلاء في الدار.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي دار مسنين قرية الأبعادية البحيرة الرئيس السيسي السيسي

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