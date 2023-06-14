الرئيس السيسي يتفقد دار مسنين قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة

كتب- مصراوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

كما تفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة، ودار المسنين في البحيرة واطمأن على النزلاء في الدار.