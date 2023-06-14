الرئيس السيسي يصل قرية الأبعادية لافتتاح عدد من المشروعات
كتبت- منة الله عبد الرحمن:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من المشروعات ضمن حياة كريمة.
كما تفقد الرئيس السيسي الوحدة الصحية وعدد من الوحدات السكنية بالقرية.
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