إعلان

BBC

الرئيس السيسي يصل قرية الأبعادية لافتتاح عدد من المشروعات

10:31 ص الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس السيسي يصل قرية الأبعادية لافتتاح عدد من المشروعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- منة الله عبد الرحمن:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من المشروعات ضمن حياة كريمة.

كما تفقد الرئيس السيسي الوحدة الصحية وعدد من الوحدات السكنية بالقرية.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي افتتاح المشروعات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الصحة: علاج 752 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market