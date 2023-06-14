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الإسكان: طرح محال تجارية بالشيخ زايد وبرج العرب للبيع في مزاد علني

04:00 ص الأربعاء 14 يونيو 2023
الإسكان: طرح محال تجارية بالشيخ زايد وبرج العرب للبيع في مزاد علني

المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زاي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (12م2 : 50م2)، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 للبيع في مزاد علني.

وأضاف، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم طرح 18 محلاً تجارياً ومخبزا بمساحات تتراوح من (19م2 : 278م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح همام، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وستعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 16/7/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

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المهندس أحمد مصطفى جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد كراسة الشروط والمواصفات طرح 14 محلاً تجارياً مزاد علني

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