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التموين تتعاقد على شراء 18 ألف طن زيت مستورد

12:05 ص الأربعاء 14 يونيو 2023
التموين تتعاقد على شراء 18 ألف طن زيت مستورد

وزارة التموين والتجارة الداخلية

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كتب- محمد سامي:

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 18 ألف طن زيت خام صب مستورد.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن من بين تلك الكمية 6 آلاف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية.

سوق مصراوى

وزارة التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية زيت عباد

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