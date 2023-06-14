التموين تتعاقد على شراء 18 ألف طن زيت مستورد

كتب- محمد سامي:

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 18 ألف طن زيت خام صب مستورد.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن من بين تلك الكمية 6 آلاف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية.