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مؤسسة "أونا" تنعى الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي

11:16 م الثلاثاء 13 يونيو 2023
مؤسسة "أونا" تنعى الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي

الكاتب الصحفي عاصم حنفي

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القاهرة- مصراوي:

تنعى مؤسسة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي.

وتدعو المؤسسة للكاتب الكبير بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان، كما تتوجه بخالص التعازي لزملائه ومحبيه.

وتوفى مساء الثلاثاء، الكاتب الصحفي بمجلة روز اليوسف عاصم حنفي، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يُشيع الجثمان يوم الخميس المقبل، عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ويقام العزاء مساء السبت المقبل بمسجد عمر مكرم، وفق ما أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد.

سوق مصراوى

الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي صلاة الظهر مسجد مصطفى محمود بالمهندسين مؤسسة أونا للصحافة والإعلام نقابة الصحفيين

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