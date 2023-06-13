قسط كل 3 شهور.. أنظمة سداد ثمن شقق الإسكان في 4 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت عملية شراء كراسات شروط الوحدات السكنية التي طرحتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بــ4 مدن جديدة بمشروعات " لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان "، بمساحات تتراوح من 95م : 155م، إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك منذ فتح باب التقديم أمس الاثنين.

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى 10 سنوات، مشيرة إلى استمرار بيع كراسات الشروط حتى يوم الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري.

ويتم الحصول على كراسة الشروط من مقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر، مقابل 300 جنيها.

وجاءت أنظمة السداد على النحو التالي:

مدينة 6 أكتوبر:

سجلت الشقة الـ 125 متر مليون و 616 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 118 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 178 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 178 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 57 ألف جنيه.

شقق القاهرة الجديدة:

ويصل سعر الشقة الـ 109 متر في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، لـ مليون و383 ألف جنيه، حيث يتم سداد 106 ألف جدية حجز دخول القرعة، ثم 213 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 213 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط ل، 42 ألف جنيه.

أما الشقة الـ 152 متر سجلت مليون و938 ألف جنيه، وتكون دفعة المقدم 148 ألف جنيه.

ثم 297 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 297 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 59 ألف جنيه.

مدينة بدر:

سجلت الشقة الـ 125 متر مليون و322 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 97 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 164 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 164 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 46 ألف جنيه.

العاشر من رمضان:

سجلت الشقة الـ 95 مترا 868 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 64 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 96 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 96 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 30 ألف جنيه.

كما سجلت الشقة الـ 150 متر مليون و384 ألف جنيه، ويتم سداد مبلغ 102 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 153 ألف دفعة تخصيص ثم دفعة تعاقد 153 ألف جنيه، والمتبقى من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية وتصل قيمة القسط لـ 48 ألف جنيه.