استمرار العاصفة والأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد التحسن

كتب- محمد عبدالناصر:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح في الساعات المقبلة.

وأضافت غانم، لمصراوي، أن حالة الطقس منذ صباح اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية على أغلب المناطق وتختلف شدتها من محافظة إلى أخرى، حيث تتأثر بمنخفض جوي صحراوي في الصحراء الغربية، يتحرك نحو المناطق الداخلية.

وأضافت أن المنخفض الجوي مصحوب برياح جنوبية نشطة، أدت إلى إثارة الرمال والأتربة على محافظات الصعيد، وتدهور وانخفاض الرؤية الأفقية، ويصل نشاط الرياح إلى حد العاصفة على محافظات شمال ووسط الصعيد،

وتابعت: مع تحرك الكتل الهوائية في الساعات المقبلة ستؤثر على خليج السويس والبحر الأحمر، محذرة من أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 50 إلى 60 كم/ الساعة.

وأكدت أن حالة التقلبات الجوية حي حالة سريعة وستنتهى مع نهاية اليوم، لكن بداية من صباح غد الأربعاء سيكون هناك استقرار في حالة الطقس، لكن تظل الحرارة مرتفعة بشكل طفيف على أغلب المناطق.