عضو التنسيقية: مصر حققت المعادلة الصعبة في تهيئة مناخ الاستثمار

كتب- إسلام لطفي

قال الدكتور محمود ناجى عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، إن رؤية مصر 2030 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، موضحاً أنه فى مطلع عام ٢٠١٨ تم تحديث أجندتها للتنمية المستدامة وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن المحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام»، أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، والتأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وأكد أن مصر حققت المعادلة الصعبة من خلال تهيئة الدولة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي وعملت على تحقيق متطلبات التنمية وهى: الاستقرار الأمنى، والسياسى، والبنية التحتية، وتشمل الطرق والكهرباء والغاز، والبنية التشريعية والقانونية.