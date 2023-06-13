194 كيلو خلال شهر.. تعليق جديد من التموين بشأن توقعات أسعار الذهب
كتب - محمد سامي
قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن إعفاء الوافدين من الخارج على كافة أنواع المشغولات الذهبية من الرسوم الجمركية، ساعد على استقرار السوق بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أنه تم دخول نحو 194 كجم خلال شهر واحد، مما ساعد على عمل توازن في الأسعار بالمشغولات الذهبية، مشددا على أن سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل لـ2290 جنيها بعدما وصل لـ 2850 جنيها منذ 30 يوما، وكان متوقعا تخطى الـ3500 جنيه، متوقعا تضاعف كميات الواردات من الخارج عدة مرات خلال الإجازة الصيفية.
وأوضح أن وزارة التموين تستهدف مشروعات جديدة لدعم الأسواق في الذهب.
وتابع: "الذهب يعد بديلا للعملة الصعبة، الأمر الذي يعمل على استقرار العملة الدولارية في السوق، والتسهيلات الحكومية في الإجراءات أصبحت هي العامل الأول في استقرار الأسعار".
سوق مصراوى
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