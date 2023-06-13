وزير التجارة العراقي: اجتماعات اللجنة المشتركة مع مصر تُعظّم العلاقات الثنائية

كتب- محمد غايات:

أكد وزير التجارة العراقي أثير داوود الغريري، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق تعبر عن إرادة البلدين الشقيقين على المستوى الرسمي، للسعي لتعظيم العلاقات الثنائية.

وأشار الغريري - في كلمته خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، برئاسة رئيسي وزراء مصر والعراق، على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة الإدارية الجديدة - إلى توجيهات رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني بتعزيز مكانة القطاع الخاص، وفتح المجال أمام المستثمرين من الدول الشقيقة، خاصة مصر، وتذليل كافة الصعوبات.

وأعرب عن سعادته بعقد المنتدى في أرض الكنانة، وتوقيع مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات بين البلدين، لافتا إلى أهمية التعاون على المستوى الرسمي والحكومي، حيث أن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص له أيضاً أهمية خاصة، لما له من دور كبير وفعال في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، والاستفادة المُثلى من الطاقات والفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضاف أن ذلك يتطلب من الجانبين التفكير بشكل دقيق، والعمل بشكل دؤوب من أجل تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين من خلال العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستثمار بأشكاله المختلفة، وزيادة مستوى التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص، للارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الرسمية بين البلدين.

وقال الغريري، مخاطبا المستثمرين المصريين، "إن بيئة الاستثمار في بلدكم الثاني العراق تشهد انفتاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، كما تعمل الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة على استكمال كافة مقومات جذب الاستثمار، وذلك بعد أن قطعت الدولة العراقية أشواطا كبيرة في سبيل ذلك، وخاصة في ظل مناخ الاستقرار الذي يشهده حالياً".