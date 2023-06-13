ضبط أقراص وحلوى مخدرة وأسلحة بيضاء مع 4 ركاب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر فور وصوله من اليونان، وراكب آخر أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر إلكترونية وأكياس حلوى بهم زيت الماريجوانا المخدر فور وصوله من سويسرا، وراكبة أجنبية من أصل مصري بحوزتها ٢٨ عبوة بهم كمية متنوعة من المخدرات بلغت كيلو ونصف فور وصولها من تركيا، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء فور وصوله من تنزانيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وبحسب بيان، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة اليونانية القادمة من أثينا وردت معلومات من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار عن محاولة تهريب ممنوعات، وتم ضبط راكب بحوزته ٢٠ شريط لعقار الترامادول المخدر، تركيز ١٥٠ مل بإجمالي ٢٠٠ قرص، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور الجمرك وجمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة، تقدم أحد الركاب لاستلام حقائبه التي تخلفت من رحلة الطائرة السويسرية القادمة من زيورخ، وكلف محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة احمد عادل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ٣ سجائر إلكترونية و٣ تانكات بهم زيت الماريجوانا المخدر وعبوتين دوائيتين بهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وكيس حلوى مخلوطة بمخدر الماريجوانا وجهاز صغير به مخدرات.

والمحاولة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، استوقف مصطفي حسن مأمور الجمرك إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية وعبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ما أسفر عن ضبط زجاجات وبرطمانات وعبوات بلاستيكية وأكياس بهم زيوت وسوائل وأقراص وحلوي وكيك وشيكولاته من مادتي CBD و THC المخدرتين باجمالي ٢٨ عبوة وبوزن إجمالي حوالي كيلو جرام ونصف، شاركت في الضبط بسمة حسني مأمور الجمرك.

والمحاولة الرابعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دار السلام، تم ضبط راكب بحوزته خنجر ذو نصل معدني، و١٥ مطواة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كما أفاد بذلك تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية والسيد موسي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي.

أمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤١ ضد الراكب الأول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٣ ضد الراكبة ، كما أمر رضا أبوالعزم مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٢ ضد الراكب الثاني، وأمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ ضد الراكب الرابع، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الثلاثة والراكبة للنيابة.

