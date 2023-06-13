رئيس "الطاقة" بالبرلمان يطالب بقانون يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الحكومة

كتب- إسلام لطفي:

وجه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة لإجراء حوار وطنى، ولمجلس أمناء الحوار الوطنى على إتاحة الفرصة له للمشاركة، مضيفا: أشكر إدارة الحوار على إتاحة الفرصة لرجل مثلي عاصر 6 جمهوريات في مصر وأتطلع للحديث عن الجمهورية الجديدة.

وأضاف عياد خلال كلمة له في الجلسة التى تعقد بعنوان: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام"، إلى أن هناك أكثر من 282 شركة قطاع عام وأن الاستثمار في هذا الجمع من الشركات أكثر من العائد على الاستثمار، متسائلا أين نرى عائد هذا الاستثمار؟.

وتابع: حان الوقت لنواجه المشكلة واقتحامها حتى نجد لها حلا، صبرنا كثيرا وهذا القطاع أصيب إصابة كبيرة منذ عام ١٩٦٧ ولم يكن له أن ينافس ولم يكن له القدرة على المنافسة بعد التغيير فى الفكر الاقتصادي.

وطالب بقانون واحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركة والحكومة.​