عضو مجلس الحوار الوطني: مبادرة حياة كريمة غير مسبوقة في العالم

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضي والأفدنة الزراعية، حيث إن الفدان يقابله 11 مواطن.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، أن الدولة المصرية تستورد 70‎‎ % من العدس 45‎‎ % من القمح، معقبًا: شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطرت الدولة إلى الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن دستور 2014 أكد في المادة 29 على خارطة الطريق في هذا القطاع، بإعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتحولت مؤخرا لأحد الجرائم المخلة للشرف، مع الحفاظ التزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية، مشددًا على أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غير مسبوقة في العالم، حيث تشمل 58 مليون مواطن في ريف مصر.

وأشار إلى أن دستور 2014 أكد ضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، بهدف حماية الفلاح ، وهذا التزام دستوري يحمي الفلاح من السوق السوداء، بجانب شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح جيد للفلاح.​