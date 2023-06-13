كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء كتابا دوريا إلى الوزارات والجهات التابعة بشأن استكمال المرحلة الثانية من مراحل انتقال الوزارات إلى مقراتها الجديدة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا للبرنامج الزمني للانتقال.

ونص الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي حصل عليه مصراوي، على أن يتم بدء انتقال العاملين بالوزارات التي يتضمنها "الكتاب الدوري" إلى مقرات الحي الحكومي وفقا للبرنامج الزمني لانتقال وزارات وجهات المرحلة الثانية "استكمال" إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من 10/6/2023.

وتضمن الكتاب الدوري وزارات البيئة والتعاون الدولي والثقافة والزراعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والهجرة وقطاع الأعمال والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والعدل، والمالية، والخارجية، والعمل، وفرع المطابع الأميرية.

كما تضمن الكتاب الدوري أيضا مواعيد تسليم بيانات الموظفين المنتقلين الخاصة بوزارات وجهات المرحلة الثانية والتي تبلغ 22 وزارة وجهة وهيئة.

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