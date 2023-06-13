مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: الظروف الاستثنائية تفرض تدخلات استثنائية

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني المصري الثلاثة، إنه تم من خلال المحور مناقشة عدة قضايا أهمها الصناعة والسياحة وأن الحوار كان يسير خلال الجلسات السابقة بسلاسة دون أن يحدث خلاف أو حدة في النقاشات.

وأكد مقرر المحور الاقتصادي خلال كلمة له خلال جلسة أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام المدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة إحدى لجان المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني، أنه يتوقع أن تكون النقاشات في هذه الجلسة حامية وساخنة بعض الشيء بخلاف الجلسات السابقة.

وأضاف جلال، أن موضوع اليوم شديد الأهمية لأن أولويات الاستثمارات العامة كبيرة والخطأ فيها مكلف وغالي خاصة في بلد موارده شحيحة، مشددا على أهمية ما يقدم من نقاشات في هذا الإطار.

وأكد أن دور الدولة في الاستثمار مهم، لكن يبقى هناك سؤالا قد يطرحه البعض هل تقوم بدورها كما يجب أم لا؟ مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية تفرض تدخلات استثنائية من الدولة ولكن ليس لوقت مستمر.

ولفت إلى ما كان يصلح في يونيو 2013 قد لا يصلح في الوقت الراهن، مؤكدا أن دور الدولة في الاقتصاد مهم جدا لكن في حال تملكها ميزة معينة، وإذا كان للقطاع الخاص ميزة فلا بد أن يأخذ الفرصة كاملة.

وتساءل جلال: إذا كنا نحتاج إلى إعادة نظر في دور الدولة في الاقتصاد فلابد أن نناقش هذا، لأن الحوار الوطني خلق لهذا الأمر، متمنيا أن تكون الجلسة حاسمة ومهمة وبها نقاشات ثرية، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة التي يرى البعض أنها في حاجة للمراجعة ولا بد من تشكيل لجنة للنظر في ذلك.