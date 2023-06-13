ترخيص عربات الطعام المتنقلة.. ننشر النموذج والأوراق المطلوبة

كتب- محمد نصار:

يسعى عدد من الشباب من الخريجين إلى فتح مشروع خاص بهم يدر عليهم دخلا يمكنهم العيش من خلاله دون الحاجة إلى العمل عند الغير، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مشروع عربات الطعام المتنقلة الذي توفره الحكومة للشباب وفقا لقانون تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة.

وفيما يلي ننشر نموذج طلب ترخيص عربة طعام متنقلة وكذلك المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، وهي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب سارية أو توكيل موثق.

2- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو التأجيل بالنسبة للذكور.

3- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

4- صحيفة الحالة الجنائية.

5- ترخيص سارٍ للمركبة من الإدارة العامة للمرور.

6- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة المركبة.

7- استيفاء الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

8- إذا كان مقدم الطلب إحدى الجمعيات أو المؤسسات يشترط تقديم ما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية.

9- شهادة صحية للعاملين بالمركبة.

10- صورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

ويوقع صاحب الطلب على إقرار يفيد بأن جميع البيانات السابق تقديمها صحيحة وأنه ملتزم بالشروط والمواصفات واللوائح الواردة بالقانون رقم 92 لسنة 2018 والخاص بتشجيع وتنظيم عمل وحدات طعام متنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 11 لسنة 2019.

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