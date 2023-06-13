وزير التنمية المحلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالبحيرة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة البحيرة، ترافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

وحرص وزير التنمية المحلية، على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها وتعرف "آمنة " على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، مؤكدًا اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أدائها والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية.

وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحيرة، واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمركز حيث تم البدء في الأعمال الهندسية والإنشائية بالمركز ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

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