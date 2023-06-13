لهذا السبب.. "القراء" تؤجل جلسة التحقيق مع الشيخ حلمي الجمل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت نقابة القراء تأجيل جلسة التحقيق مع القارئ الشيخ حلمي الجمل، بعد إحالته إلى لجنة القيم بالنقابة، بعد كتابته منشورات عبر صفحته على "فيسبوك" ينتقد فيها أعضاء مجلس الإدارة.

كان مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، قرر الأحد قبل الماضي استدعاء العضو الشيخ حلمى عبدالحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن جلسة التحقيق مع الشيخ حلمي الجمل عقدت أول أمس الأحد بمقر النقابة بالسيدة زينب، وأرسل الشيخ محاميا عنه لحضور الجلسة، إلا أنه تم تأجيلها بسبب عدم حضور باقي أعضاء لجنة التحقيق.

وأضاف نقيب القراء، أنه سيتم تحديد جلسة أخرى لاحقا للتحقيق مع القارئ الشيخ حلمي الجمل، وسيتم إخطاره بالموعد الجديد للجلسة بمجرد تحديده.

وينص قانون نقابة القراء على أن يحضر جلسات التحقيق أمام لجنة القيم عضو من مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف.

كان الشيخ حلمي الجمل قارئ مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، رد على إحالته للتحقيق أمام لجنة القيم من قبل نقابة القراء.

وقال الجمل في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك":"أرفض بيان نقابة القراء من الألف إلى الياء، ولن أحضر أمام مجلس غير قانوني مؤقت لا يعرف قدر القراء العلماء، والأمر موكول ومنظور أمام ساحات القضاء".

وتابع:"الكل يعلم من يقود هذه الحملة المغرضة ويحشد الأعضاء، وإن كان من سؤال بأي جهة قضائية فسيكون لشيخ عموم المقارئ والنقيب المعين لنقابة القراء، ونحن على ثقة في عدالة قضايانا، ولن يوصد القضاء أبوابه أمام أحد".

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