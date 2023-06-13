روحي بتتسحب مني وقلبي هيقف.. جمال شعبان يكشف التشخيص والعلاج

كتب- محمد نصار:

أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق معنى الضربة الساقطة وكهرباء القلب وذلك ردا على ما يصل إليه من استفسارات في في هذا الشأن.

وقال الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه على فيسبوك: في ناس كتير بتقول يعني إيه الضربة الساقطة، ويعني إيه زيادة في كهرباء القلب،

مش معنى زيادة كهرباء القلب إن لو حد لمسك يتكهرب.

وأضاف شعبان: لما حد يشتكي ويقول قلبي هيقف من صدري، روحي بتتسحب مني، بحس بخبطة جامدة في قلبي، معدتي بتقلب عليا، وبعدين أحس برفة في قلبي، كل دي أعراض الضربة الساقطة.

وتابع عميد معهد القلب السابق: ساقطة مش معناها مش ناجحة، لكن لما البؤرة الكهربية الشاردة اللي برا الدائرة الكهربية الطبيعية الربانية بتيجي بدري عن موعدها كأنها مبتسرة زي الطفل اللي بيتولد بدري بيسموها premature "الضربة ‏الطبيعية بتسقط" ومابتجيش في موعدها لأن القلب بيعتبر نفسه قام بضربتين بمجهود زيادة فبيرتاح جزء من الثانية، ودي الشخص بيحطها سحبة روح أو توقف في التنفس أو كأنه انفصل من الحياة لوهلة.

وأكد شعبان: الضربة الساقطة ممكن تكون من البطين وممكن تكون من الأذين، الضربة الساقطة من البطين هي الأهم وخاصة لو المعدل بتاعها متزايد يعني بالآلاف في اليوم، واحد يقول لي بالآلاف!، أقول له أيوه، لأن القلب في اليوم بيشتغل 100 ألف مرة، وغير المتخصصين ممكن يشخصوا حالتك على أنها حالة نفسية.

وحول التصرف في هذه الحالة، قال: ساعات بنحتاج نعمل رسم قلب مستمر 24 ساعة أو 48 ساعة أو حتى أسبوع بجهاز (الهولتر) عشان نعرف عددها ونسبتها وخاصة لو ماظهرتش في رسم القلب العادي لما تكون النسبة أكتر من 10% ممكن تعمل اعتلال في عضلة القلب ‏PVC cardiomyopathy، وساعات بنحتاج نعمل رنين مغناطيسي عشان نتأكد إذا كنا هنركب جهاز صدمات ولا نعمل عملية كي، ورغم إن الأدوية ممكن تفيد في حالات كتير لكن الكي بموجات الراديو مع الجهاز ثلاثي الأبعاد ممكن يبقى حل نهائي.

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