حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2023.. التفاصيل وموعد السفر

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2023 ومواعيد رحلات السفر بحسب يوم الحجز.

وجاءت مواعيد حجز قطارات السكة الحديد الخاصة بعيد الأضحى المبارك ومواعيد سفر الرحلات على النحو التالي:

1- الحجز يوم 8/6/2023 وموعد السفر يوم 22/6/2023.

2- الحجز يوم 9/6/2023 وموعد السفر يوم 23/6/2023.

3- الحجز يوم 10/6/2023 وموعد السفر يوم 24/6/2023.

4- الحجز يوم 11/6/2023 وموعد السفر يوم 25/6/2023.

5- الحجز يوم 12/6/2023 وموعد السفر يوم 26/6/2023.

6- الحجز يوم 13/6/2023 وموعد السفر يوم 27/6/2023.

7- الحجز يوم 14/6/2023 وموعد السفر يوم 28/6/2023.

ومن المقرر أن يتم الدفع بعدد من القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى المبارك من أجل استيعاب الطلب المتزايد من قبل الركاب على السفر قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويمكن حجز التذاكر الخاصة بقطارات عيد الأضحى في المواعيد المعلن عنها بعاليه بداية من الساعة 8 صباحا.