بعد تهنئة القومي للمرأة .. مي سلامة أول رائدة أعمال مصرية تدخل قائمة 40 OVER 40 لأفضل المبدعين حول



كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مى سلامة رائدة الأعمال المصرية الشريك المؤسس لكريتيف ساميت لحصولها على جائزة في التسويق ضمن قائمة الفائزين فيCampaign UK المنصة العالمية لــ 40 over 40؛ والمهتمة بمشاركة قصص النجاح والتميز على مستوى العالم.

لتصبح بذلك مي سلامة أول رائدة أعمال مصرية عربية أفريقية تدخل القائمة التي ضمت أكثر من 40 من الشخصيات الدولية تأثيرا في العالم في مجال الإبداع والإلهام.

ويأتي اختيار مي سلامة كأول رائدة أعمال مصرية من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من كبرى الشركات العالمية معربين أنها مصدر إلهام حقيقي للنساء في الصناعة الإبداعية في مصر ومدهش من تمكنها من فعل الكثير للنساء والصناعة في مصر وتقديرًا للدور المحوري والملموس الذي لعبته في مجال التسويق مدفوعة بفكر قيادي ونجاحها في خلق علامة تجارية متمثلة في كريتيف ساميتCreative Summit، الذي أصبح أول وأكبر منصة للإقتصاد الإبداعي في مصر والشرق الأوسط لجمع المتخصصين البارزين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وأعربت مي سلامة، عن سعادتها بدخولها قائمة أفضل 40 مبدع ومبدعة حول العالم كأول مصرية وهو ما يعزز دور المرأة المصرية التي حصلت على مكانتها التي تستحقها خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد على قدرة المرأة المصرية التنافسية وإمكاناتها التي يمكن أن تجعلها في المقدمة بسبب اعتزازها بنفسها والذي من شأنه فتح آفاق جديدة للمرأة المصرية لإلهام النساء ليس في المجتمع المصري وحده بل في العالم أجمع.

وتعد هذه الجائزة هي الثانية في مجال التسويق والإبداع لرائدة الأعمال مي سلامة بعد فوزها العام الماضي في "جوائز المرأة في التسويق" من جوائزWomen in Marketing (WiM) Global ، وذلك ضمن منافسة قوية مع 59 مديرة تسويق مرشحة من مؤسسات عالمية..

جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأه، قامت بتهنئة رائدة الأعمال نوفمبر الماضي لحصولها على جائزة المرأة في التسويق.

وتأتي قائمة 40 over 40 بهدف تكريم المواهب الإبداعية والاعتراف بتميزهم لمساهماتهم البارزة في الصناعات الإبداعية والأعمال الريادية والابتكارات الرائدة في التفكير المبتكر. 40 over 40 تحتفل بأولئك الذين يستحقون التقدير لولائهم وتفانيهم وقيادتهم وإرشادهم خلال حياتهم المهنية حتى الآن والأشخاص الذين أحدثوا تغييرا في العالم للمساعدة في التقدم والنجاح في صناعتنا.