معتدل الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء 13 يونيو حتى الأحد 18 يونيو، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس كالتالي:

الثلاثاء 13 يونيو

نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا) وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

الأربعاء 14 يونيو و الخميس 15 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 16 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.