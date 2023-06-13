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انتقادات برلمانية لمحافظ الإسكندرية بسبب توقف انشاءات نادي السيالة

03:00 ص الثلاثاء 13 يونيو 2023
انتقادات برلمانية لمحافظ الإسكندرية بسبب توقف انشاءات نادي السيالة

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية لتفقد بعض المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على المعوقات التي تواجه الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق سيد بشأن تقاعس مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة على مساعدة نادي السيالة بحي الجمرك، في استكمال المشروعات الاستثمارية بالنادي.

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نادي السيالة الاسكندرية لجنة الشباب والرياضة

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