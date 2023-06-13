تعرف على الخطوات المتبعة في طلب تركيب العداد الكودي

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاقها المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء التي تقوم حاليًا بتقديم ٢٨ خدمة مختلفة للمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين.

ومن أبرز الخدمات التى تقدمها المنصة الإلكترونية الموحدة تلقى واستقبال طلبات تحويل الممارسات لتركيب عدادات كودية والتى اشترطت عدد من الخطوات التالية التى يستعرضها "مصراوى" من بينها:-

- يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب هو نفسه الموجود في البطاقة الشخصية ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب.

- لن يتم قبول طلب تركيب العداد الكودي في حالة إختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- يجب إرفاق صورة أحدث إيصال ممارسة.

- الشركة غير مسؤولة عن عدم تنفيذ المعاينة لتركيب عداد كودي في حالة ثبوت عدم صحة أحد البيانات المدرجة بالطلب أو إجراء المعاينة لاي سبب من أسباب التعذر

- يعتبر طلب تركيب العداد الكودي لاغيًا إذا لم يمكن مقدم الطلب الشركة من المعاينة خلال شهرين من تاريخ تقديمه للطلب.

- إذا تبين من المعاينة ضرورة تركيب توصيلة أو إجراء تصليح بالوصلة الموجودة تكون المصاريف على مقدم الطلب.

- في حالة طلب تركيب توصيلة أرضية أو فرعية فإن الشركة غير مسؤولة عن التركيب إذا إعترض مقدم الطلب.

- تتولى شركة الكهرباء مراجعة العامود الصاعد بالمنشأة السكنية طبقاً للأحمال التصميمية للمنشأة على أن تكون مسئولة عما ينتج من أضرار أو تلفيات للعامود الصاعد بسبب زيادة أحمال للمنشأة مستقبلية.