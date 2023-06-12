بمساحة 57 فدانا.. آخر تطورات إنشاء محطة قطارات بشتيل -(فيديو)



كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال تنفيذ محطة قطارات الصعيد، محطة بشتيل للسكة الحديد، وذلك من أجل افتتاحها للتشغيل بشكل رسمي أمام جمهور الركاب.

ويبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم، ستبدأ وتنتهي عندها خطوط الصعيد.

ويتم إقامة محطة قطارات بشتيل للسكة الحديد على مساحة ضخمة تعادل 3 أضعاف مساحة محطة مصر في رمسيس.

وتبلغ مساحة المحطة 57 فدانا في موقع استراتيجي يربطها مع وسائل النقل المختلفة لخدمة الركاب.

وتحتوي المحطة على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة ‏.

ومحطة قطارات بشتيل مكيفة الهواء في جميع طوابقها وتحتوي على خدمة Wi-Fi كما تحتوي على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

وتعتبر محطة قطارات بشتيل منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية (السد العالي/ الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري).

وتقع المحطة على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي (محور الفريق كمال عامر/ شارع السودان/ محور أحمد عرابي وشارع المطار- محور 26 يوليو).

وتم ربط المحط مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو- مونوريل- أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى).