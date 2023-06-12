تحجب رؤية النيل.. "سياحة النواب" تناقش أزمة المراكب العائمة أمام ممشى أهل مصر
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ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، طلب إحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راض، بشأن مخالفات الشركة المتعاقدة مع وزارة الإسكان لإدارة ممشي أهل مصر.
وكشف طلب الإحاطة عن وجود مخالفات من جانب الشركة بالسماح برسو مراكب سياحية عائمة بارتفاع 4 أدوار يتراوح ارتفاعها 14 متراً، مما أدى إلى حجب رؤية النيل للمواطنين، وبالمخالفة لمشروع ممشي أهل مصر وتصميمه، حيث أنه من المشروعات القومية الهامة.
وحضر مندوب وزارة الاسكان الدكتور عبد الخالق فاروق وايد ما جاء به النائب ورفضه لمركب وتشغيلها، وكذلك وزارة الري ووزارة السياحة، وأقروا أن التصريح الصادر للمركب من هيئة سلامة النقل النهري هو تصريح مؤقت.
وقررت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور هيئة السلامة والنقل النهري وموافاة اللجنة بجميع الأوراق والاشتراطات الصادرة للمركب وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة المركب من حيث الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بالحماية المدنية على المركب والبيئة أيضاً.
من جانبها أكدت النائبة سحر عطية عضو مجلس النواب الاستشاري الهندسي لمشروع ممشي أهل مصر، رفضها للمركب لمخالفته الشروط الهندسية لممشي أهل مصر، وحجب رؤية النيل عن المواطنين، أن الهدف من الممشي استفادة المواطنين بالنيل وليس حجبه.
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