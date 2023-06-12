مشجع الزمالك في المغرب يكشف كواليس لقاءه بلاعبي الأهلي
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، مشجع الزمالك صاحب الفيديو الشهير في المغرب، إن عائلته وأصدقاءه جميعهم أهلوية، وجماهير الأهلي في مصر تصل نسبتهم لـ80% بينما الزملكاوية 20%، مشيرًا إلى أنه كان يشجع الأهلي في طفولته حتى مرحلة التعليم الابتدائي، لكنه غير وجهته الرياضية وشجع النادي الزمالك.
وأشار مصطفى عبد الخالق، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تربى على أن الأهلي يحصل على ضربات جزاء في الدقائق الأخيرة، موضحًا أنه حجز تذاكر للسفر إلى المغرب منذ أكثر من شهر، وسافر للمغرب من أجل حضور زفاف الدكتورة التي أشرفت على دراسته، مؤكدًا أن تواجده في المطار كان عن طريق الصدفة.
وأضاف أن أحد جماهير الوداد نادى على آخر بـ"شيكابالا" وهو سبب استفزاز بعثة الأهلي في المطار، مشيرًا إلى أنه اصطحب خلال جولة سفره للمغرب علم النادي الزمالك ومصر، مؤكدًا أنه لم يوجه حديثه لأي لاعب من الأهلي أو يوجه حديثه لأحد أعضاء بعثة الأهلي.
وتابع: "أنا أكره الأهلي ووجهت كلامي لسيد عبدالحفيظ.. قولته الوداد هيرقصكوا".
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